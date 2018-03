Daniel Völz: Bitterböse Vorwürfe gegen den Bachelor!

Langsam aber sicher verdichten sich die Hinweise, dass der amtierende Rosenkavalier Daniel Völz (33) es gar nicht mal so ernst mit seiner Auserwählten Kristina (24) meint. Er hat öffentliche Auftritte - ganz allein! Er sonnt sich im Glanz des Ruhmes - ganz allein! Er flirtet mit massig Mädchen - natürlich auch ohne Kristina. Das mag einige seiner Fans vielleicht überraschen. Aber nicht die Bachelor-Kandidatin Janina Celine. Sie behauptet jetzt, von Anfang an gewusst zu haben, hinter was der Bachelor wirklich her ist. Obwohl sie schon in der vierten Nacht ausschied...

Bachelor 2018: So viel verdienen Daniel Völz und die Kandidatinnen!

Daniel Völz: Hat er wirklich die große Liebe gesucht?

"Ich glaube, er hat nicht damit gerechnet, dass er die Liebe findet", sagt sie gegenüber "Promiflash" und lässt so die Bombe platzen.

Denn: "Er ist nicht dahin gegangen, um sie zu finden." Oh, oh, das hört der Rekord-Küsser aller Staffeln sicher nicht gerne. Für was soll er denn schließlich sonst bei dem RTL-Format mitmachen? Geht es ihm wirklich nur um Ruhm und Geld? Und: War das "Ich liebe dich", das er bei der letzten Rose gehaucht hat, etwa auch nur gelogen? Das wäre sicher auch eine herbe Enttäuschung für seine Kristina!

Daniel Völz: Schießt er Kristina sogar bald ab?

Jetzt stellt sich den Fans natürlich die Frage: Wie kann das nur weitergehen? Ein Freund des Bachelors hat nun sogar verraten, dass Daniel ganz schön genervt von Kristinas Eifersuchtsattacken sein soll. Ob diese Liebe unter einem guten Stern steht? Bleibt abzuwarten...