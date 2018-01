Bachelor-Kandidatin Janine Christin packt Sex-Geschichten aus!

Janine Christin ist eine von 18 Kandidatinnen, die das Herz von Daniel Völz erobern wollen. Das es in der Bachelor-Villa heiß her geht, ist den meisten Fans bekannt. Mit Kandidatin Janine Christin könnten jedoch alle "hotness-Rekorde" gebrochen werden. Unverblümt packt Janine Christin schon jetzt einige Sex-Geschichten aus.

Daniel Völz: Schockierendes Bachelor-Sex-Verbot!

Bachelor Kandidatin Janine Christin hat Ahnung von Sex

Bachelor Daniel Völz sollte sich vor Kandidatin Janine Christin definitiv in Acht nehmen. Wie die 22-Jährige verrät, sei sie ein echter "Sex-Profi". So verrät sie gegenüber "Express": "Im Wasser vor versammelter Mannschaft, auf dem Parkplatz..." überall soll Janine Christin schon Sex gehabt haben. Mit Romantik kann sie nicht viel anfangen. So fügt sie hinzu: "Ich steh gar nicht auf Blümchensex. Ja, also ich mag das schon ein bisschen härter."

Kanididatin Janine Christin schließt Bachelor-Babys nicht aus

Trotz ihres wilden Sex-Lebens, schließt Kandidatin Janine Christin Familienplanung nicht aus. So beichtet sie: "Familie ist mir sehr, sehr wichtig." Auch Bachelor-Babys schließt die 22-Jährige nicht aus. So ist sie der Meinung: "Wenn's jetzt der Bachelor ist, würde ich mich natürlich freuen. Dann gibt es vielleicht mal ein paar Bachelor-Babys." Ob Daniel Völz sich von so viel geballert "Sex-Power" beeindrucken lässt? Wir können gespannt sein!