Ohje, armer Daniel. Erst in der vergangenen Woche musste der Bachelor zwei Abfuhren verkraften. Kandidatin Samira und Maxime gingen freiwillig. Pech für Daniel, Glück für Janine Christin. Durch das Liebes-Aus ihrer zwei Kontrahentinnen, erhielt sie von Daniel die "Ersatz"-Rose. Kein Wunder, dass dies für viele Bachelor-Fans ein absoluter Schock war! Sie warfen Janine Christin dabei vor, dass sie kein Rückgrat hätte. So vertraten sie die Meinung, dass Janine Christin die Rose hätte ablehnen sollen. Doch wie steht Janine Christin dazu? Zog sie ein freiwilliges Bachelor-Aus in Erwägung?

Bachelor 2018 - Kandidatin Samira: Böse Vorwürfe gegen Daniel Völz! Jetzt spricht sie Klartext

Bachelor 2018: Janine Christin die zweite Wahl von Daniel Völz?

In der letzten Bachelor-Folge konnte sich Janine Christin, Dank dem freiwilligen Aus von Samira und Maxime, eine Rose von Daniel Völz erkämpfen. Viele Fans waren dabei allerdings der Meinung, dass Janine Christin die Rose hätte ausschlagen sollen. Die Bachelor-Lady sieht dies jedoch anders. So verrät sie: "Die Leute können immer nur beurteilen, was sie sehen. Deshalb macht es mir nicht ganz so viel aus, ob sie der Meinung sind, dass ich kein Rückgrat habe. Leute, die mich kennen und ich selbst, wissen es aber besser. Ich bin eine starke Persönlichkeit und kämpfe um das, was mir wichtig ist." Ehrliche Worte, die Janine Christins "Liebes-Kampf-Willen" zeigen. Über ein freiwilliges Bachelor-Aus dachte sie trotzdem nach...

Bachelor Kandidatin Janine Christin: Wollte sie Daniel freiwillig verlassen?

Obwohl viele Bachelor Fans Janine Christin ein fehlendes Rückgrat vorwerfen, beschäftigte sie die "Ersatz-Rosen-Aktion" mehr als erwartet. So berichtet sie: "Klar habe ich für einen kurzen Zeitpunkt überlegt, ob ich diese Rose jetzt annehmen werde. Ob es die richtige Entscheidung ist. Denn schließlich wäre ich eigentlich nach Hause gefahren. Ich wollte Daniel einfach nochmal eine letzte Chance geben, mir zu zeigen, dass er ernsthaftes Interesse an mir hat." Ob sich Janine Christin in den kommenden Bachelor-Sendungen doch noch um entscheiden wird, ist abzuwarten. Ist zu hoffen, dass sie ihre Entscheidung nicht bereuen wird...