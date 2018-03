Bachelor Kandidatin Kristina: Video mit anderem Mann aufgetaucht!

Ohje, darüber wird Daniel Völz sicherlich gar nicht erfreut sein. Heute Abend geht der Bachelor mit seinen Finalistinnen in die letzte Liebes-Runde. Dabei muss er sich zwischen seinen Rosenladys Kristina und Svenja entscheiden. Wer die letzte Rose erhalten wird, ist noch nicht bekannt.

Allerdings heizt momentan ein kürzlich aufgetauchtes Video von Kristina die Gerüchteküche ordentlich an. In dem Clip ist die Finalistin zu sehen, wie sie vor einem anderen Mann in sexy Dessous posiert. Die Bachelor Fans sind verwirrt: "Was hat es mit dem Video auf sich?"

Daniel Völz: Emotionale Beichte vorm Bachelor-Finale!

Bachelor Daniel Völz: Kristina mit einem anderen Mann

Daniel wird bei diesem Anblick seiner Finalistin Kristina definitiv gar nicht begeistert sein. Ein aufgetauchtes Video zeigt Kristina, wie sie in sexy Dessous vor einem anderen Mann posiert. Doch wer ist der fremde Mann und was hat es mit dem Video auf sich?

Kein Wunder, dass Kristinas Fans bei diesem Anblick eine Vielzahl von Fragen durch den Kopf schießen: "Hat Kristina bereits einen Neunen, den sie der Öffentlichkeit verheimlicht hat?"

Bachelor 2018: Das ist der Unbekannte an Kristinas Seite

Beim genauen Betrachten des Videos wird deutlich: Die Bachelor-Fans können aufatmen. Bei dem Clip handelt es sich um ein altes Musikvideo, welches Kristina mit Rapper PA Sports zu seinem Song "Ich würde gerne lieben" aufnahm. Kristina spielt dabei lediglich seine Freundin - von echten Gefühlen keine Spur. Ob das Video Daniels Entscheidung heute Abend trotzdem nicht beeinflussen wird? Wir können gespannt sein...