Bachelor- Kandidatin Nadine: "Tindern" beim Bachelor!

Heute Abend ist es wieder soweit! Bachelor Daniel Völz muss sich erneut zwischen seinen Herzdamen entscheiden, wer von ihnen in die nächste Liebes-Runde kommt. Kandidatin Nadine schien diese Prozedere allerdings schon letzte Woche genug zu sein. So verriet sie jetzt, dass sie bereits einen geheimen "Liebes-Plan-B" entwickelte.

Eigentlich kam Nadine mit der Absicht zu "Der Bachelor", um das Herz von Daniel Völz zu erobern. Letzte Woche schien sie mit ihren Gedanken jedoch schon ganz woanders zu sein. Da ihr Daniel Völz als Letzte eine Rose überreichte, musste Nadine nervenaufreibende Minuten voller Anspannung über sich ergehen lassen. Genug Zeit, um sich einen "Liebes-Plan-B" zu überlegen.

Wie Nadine nach der letzten "Nacht der Rosen" verriet, habe sie sich während der Wartezeit auf die letzte Rose einen Plan-B überlegt. So berichtete sie: "In Gedanken war ich schon so: 'Ich geh einen Burger essen, ich lad mir Tinder heute wieder runter, dann höre ich doch meinen Namen und ich freu mich.'" Ebenfalls fügte sie hinzu: "Aber er kann mich nicht als Letzte nach vorne rufen, auf meine alten Tage macht das mein Herz nicht mit."

Ein Glück, dass sie ihre Tinder-Pläne vorerst wieder auf Eis legen konnte. Ob sie heute genau so viel Glück haben wird? Wir werden es ab 20:15 bei "RTL" erfahren...