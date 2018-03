Ohje, arme Svenja! Heute Abend wird die Blondine im Finale mit ihrer Kontrahentin Kristina ein letztes Mal um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz kämpfen müssen. Verständlich, dass Kristina und Svenja dabei beide nur ein Ziel haben: Die letzte Rose von Daniel Völz. Wie ein kürzlich aufgetauchtes Foto jetzt jedoch zeigt, scheinen sich die meisten Bachelor-Fans bereits sicher zu sein, dass Kristina das Rennen machen wird. Wurde Svenja etwa eiskalt abserviert?

Bachelor-Kristina: Darum wird sie die Gewinnerin!

Daniel Völz: Ist Kristina die Gewinnerin?

Bei "Instagram" teilt Svenja mit ihren Followers immer wieder Schnappschüsse aus der vergangenen Bachelor-Staffel. So zeigt auch ihr neuster Schnappschuss die Blondine, wie sie verliebt in Daniels Armen liegt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass Daniel bei so viel Romantik die Entscheidung nicht schwerfallen sollte. Allerdings sind selbst Svenjas Followers der Meinung: Die letzte Rose wird Kristina erhalten!

Bachelor Kandidatin Svenja: Bekommt sie keine Rose von Daniel Völz?

Eigentlich konnte Svenja in den letzten Wochen immer wieder auf die Unterstützung ihrer Fans zählen. Allerdings scheinen diese die Blondine mittlerweile eiskalt abserviert zu haben. So kommentieren sie unter den Post von Svenja: "Du wirst leider die letzte Rose nicht bekommen" sowie "Ich glaube Kristina wird's". Ob Svenja sich von so viel negativen Kommentaren beirren lässt? Wohl kaum! Schließlich hat das letzte Wort immer noch Daniel...