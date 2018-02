Bachelor Kandidatin Yeliz: Überraschende Baby-Bilder aufgetaucht!

Huch, haben wir da etwa was verpasst? Momentan ist Yeliz bei "Der Bachelor" noch auf der Suche nach der großen Liebe. Dabei will sie Daniel Völz mit ihren weiblichen Reizen von sich überzeugen. Jedoch hat Yeliz auch noch eine ganz andere Seite zu bieten! Auf ihrem "Instagram"-Profil zeigt sich Yeliz nicht nur in sexy Posen, sondern auch mit einem Baby. Die Fans sind verwundert: "Wer ist der kleine Fratz?"

Bachelor 2018: Alle News und Fakten zu Daniel Völz und den Kandidatinnen

Bachelor Kandidatin Yeliz: Baby Fotos sorgen für Verwirrung

Momentan kämpft Yeliz noch um das Herz des smarten Rosenkavaliers Daniel Völz. Obwohl sie in den vergangenen Sendungen bei Daniel punkten konnte, scheinen ihre Chancen momentan nicht besonders gut zu stehen. Ein Indiz dafür ist eine Ohrfeige, die sie Daniel im Verlauf der heutigen Sendung verpasst.

Für Yeliz sollte ein eventuelles Liebes-Aus jedoch kein Problem darstellen. Ihre Familie wird ihr dabei sicherlich Rückhalt gewähren. Dies wird auch auf ihrem "Instagram"-Profil deutlich. Dort zeigt sich die hübsche Brünette auf einigen Fotos mit einem süßen Baby. Die Fans sind begeistert und verwundert zugleich! Viele fragen sich: "Was hat es mit dem Baby auf sich? Hat auch Yeliz ihren Nachwuchs verheimlicht?"

Kandidatin Yeliz verschafft "Baby-Klarheit"

Schon zu Beginn der aktuellen Bachelor-Staffel sorgte eine Kandidatin für jede Menge Baby-Schlagzeilen. Wie damals bekannt wurde, war Kandidatin Angie während der Dreharbeiten schwanger. Jetzt sorgt Yeliz für einige Baby-Spekulationen. Auch auf ihrem "Instagram"-Profil sind Baby-Fotos zu sehen. Allerdings handelt es sich dabei nicht um ihr eigenes Kind. Yeliz zeigt ihren Followers stolz ihre Nichte und beweist, dass sie in ihrer Rolle als Tante voll aufgeht. Die Fans scheinen davon definitiv begeistert zu sein. So kommentieren sie die Bilder mit liebevollen Botschaften an Yeliz und ihren kleinen Spatz.