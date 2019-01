Bachelor-Katja: Dramatische Augen-OP! Sie droht zu erblinden

"Katja klagte am Montag über Augenschmerzen, ging zum Arzt, der sie umgehend in ein Krankenhaus beorderte", erkärte eine Freundin gegenüber "bild.de".

Die schockierende Diagnose: "Bei ihr hat sich ein Bluterguss gebildet. Die Ärzte im Krankenhaus sagten, wäre sie später gekommen, hätte sie ihr Augenlicht verloren."

Wie es so weit kommen konnte, ist nicht ganz klar. "Wahrscheinlich lag es am Stress der letzten Wochen. Dabei ist sie so ein guter Mensch. Ich hoffe, dass bei ihr alles gut verläuft", so ihre Freundin.

Tatsächlich ist bei Katja derzeit wirklich einiges los: Nicht nur das Liebes-Wirrwarr um den Bachelor - nun folgte auch noch die große Puff-Beichte.

Klingt wirklich so, als bräuchte die junge Mutter ganz dringend etwas Ruhe...