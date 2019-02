Besonders viel Glück hatte (32) in dieser „Bachelor“-Staffel nicht mit seinen Bewerberinnen: Vier Frauen schieden freiwillig aus, weil sie keine Zukunft mit ihm sehen konnten. Rekord! Doch auch er ist wählerischer als viele seiner Vorgänger. Und droht in "Closer" sogar mit einem folgenschweren Entschluss: Am Ende könnten alle leer ausgehen!

Ob Andrej in der Kuppelshow wirklich die große Liebe findet? Da ist er sich selbst nicht so ganz sicher. Im "Closer"-Gespräch gibt er zu: „Ich bin jemand, der sich seine Zeit nimmt und sich wirklich sicher sein will.“ Das klingt nicht so, als ob er sich während der wenigen Dates tatsächlich in eine der Frauen verlieben könnte, die in der Show um sein Herz buhlen. Dafür ist die Zeit einfach zu kurz, und die Gespräche sind zu oberflächlich. Für Andrej ist klar: Wenn er im Finale am nächsten Mittwoch nicht die Richtige für sich findet, „dann werde ich keine Rose vergeben!“ Harte Worte – und eine Situation, die es so noch nie gegeben hat in der -Sendung.

Keine Liebe nach dem Bachelor-Finale?

Inzwischen ist allerdings bekannt, dass Jenny Lange im Finale die letzte Rose bekommen hat. Allerdings äußerte auch sie im Vorfeld Zweifel: „Ich habe mich tatsächlich schon gefragt, ob Andrej es wert ist, diesen Druck, dieses Gefühlschaos auszuhalten.“ Vor allem dass er alle Frauen gleich behandelt, stößt den Mädels sauer auf. Doch Andrej rechtfertigt sich: „Ich bin ein Gentleman und versuche, mich zu verlieben. Es ist klar, dass ich mich authentisch verhalte und schaue, bei wem das am besten passt und bei wem ich das beste Gefühl habe. Warum sollte ich nicht jeder Frau die gleiche Chance einräumen?“ Nach der ganz großen Liebe klingt das jedenfalls nicht…