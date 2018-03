Bachelor-Kristina: Falsches Spiel mit Daniel Völz?

Svenja oder Kristina? Daniel Völz muss sich jetzt endgültig entscheiden. Welcher der beiden Ladies wird der Bachelor die letzte Rose überreichen? Seit Wochen kämpfen die beiden Finalistinnen um den Jungesellen. Doch meinen es beide auch wirklich ernst? Denn besonders Kristina könnte ein falsches Spiel mit Daniel spielen...

Daniel Völz: Emotionale Beichte vorm Bachelor-Finale!

Bachelor-Kristina: Will sie nur berühmt werden?

Denn Kristina ist in der Promi-Welt keine Unbekannte! Sie trat nämlich schon in Rap-Videos auf. Nutzt sie die Teilnahme beim Bachelor also nur als Sprungbrett?

Im Clip von Seyed feat. Kollegah - MP5 (Prod. by B-Case, Djorkaeff & Beatzarre), zeigt sich Kristina lassziv, nur in Unterwäsche und Pelz bekleidet vor der Kamera. Die Lippen leicht geöffnet, der Blick extrem sexy. Später leckt sie sogar erotisch an einer Waffe.

Und der Video-Clip ist nicht der einzige Auftritt der Kasachin. Auch im Musikvideo von Rapper PA Sports zum Song "Ich würde gerne lieben", spielt Kristina mit. Sie tritt als Freundin des Rappers auf und die beiden kommen sich vor der Kamera extrem nah. "Du würdest alles dafür tun, damit dein Wert steigt. Baby, mittlerweile geht es nur um Mehrheit, mehr Likes...", heißt es in dem Songtext.

Schon so einge Bachelor-Kandidatinnen haben die Teilnahme bei der Kuppelshow genutzt und sind teilweise bis heute auf den roten Teppichen in Deutschland unterwegs. Will auch Kristina lieber Ruhm statt Liebe?

Der Bachelor 2018: Jetzt packt Kristinas Freund aus!

Bachelor-Kristina: Hat sie einen Freund?

Es ist nicht das erste Mal, dass die Fans an den Gefühlen von Kristina zweifeln. Erst vor kurzem wurden Gerüchte laut, dass Kristina längst vergeben sei. Immer wieder soll sie während der Dreharbeiten wegen ihrem Freund geweint haben. "Als es nach Miami ging, war Kristina noch mit ihrem Freund zusammen. Mit dem hatte sie ewig eine On-Off-Beziehung. Das hat sie uns selbst im kleinen Kreis erzählt", erklärte eine Ex-Kandidatin.

Bleibt nur zu hoffen, dass Daniel Völz am Ende die richtige Entscheidung trifft...