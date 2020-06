Bachelor Leonard Freier bleibt beim Homedate mit Denise Temlitz über Nacht!

Nach einer gemeinsamen Nacht mit Leonie Rosella stellte der Bachelor zufrieden fest, dass die 21-Jährige für ihr Alter doch schon sehr reif sei. Mehr Informationen möchte man über die gemeinsame Nachte der Beiden nun wirklich nicht haben.

Zurück in Deutschland datet der flirtwillige Rosenavalier fröhlich weiter. Zu den Homedates besucht er Leonie Rosella, Denise, Leonie und Daniela und Leonie. Und bei einigen Damen bleibt er sogar über Nacht. So ist zum Beispiel jetzt schon bekannt, dass Leonard die Nacht mit Denise Temlitz verbringt. Deren Stiefvater Sascha hatte der tätowierten Berlinerin mit auf den Weg gegeben. „Guten Tag und Tschüss sagen kann man ja immer.“ Was genau zwischen Denise und Leonard passiert, weiß man bislang noch nicht. Allerdings ist sie auch nicht die einzige Kandidatin, bei der Leo nächtigt…