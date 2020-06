Bachelor Leonard Freier: Facebook-Fake sorgt für Wirbel!

Habe ja nichts dagegen. Aber finde, wenn man schon jemanden anfragt, kann man sich auch vorstellen und sagen, was man möchte. Finde, das ist anständig. Also werd' ich in Zukunft alle, die meinen, sie müssten sich nicht vorstellen, einfach wieder löschen... Euer Leonard.“ Doch VORSICHT! Bei diesem Profil soll sich um ein Fake-Profil handeln.

Aktuell sind bereits mehrere Facebook-Fanseiten im Umlauf, die sich als der den echten Bachelor 2016 ausgeben. Auf seiner offiziellen Seite warnt der Leonard Freier nun vor diversen Fakes. Wer den echten Bachelor sucht, kann seine Seite hier unterhalb des Artikels liken. „Den echten Bachelor“ gibt es heute um 20:15 Uhr auf RTL zu sehen.