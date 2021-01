Bachelor Niko Griesert: Ehrlicher Rat von Andrej Mangold

Andrej meldet sich zu Wort

Auf Instagram meldet Andrej sich nun zu Wort und erinnert sich an seine Zeit als Rosenkavalier zurück. "Eine wundervolle Zeit und Erfahrung, die ich niemals vergessen werde und die mein Leben extrem positiv verändert hat! (...) Ich finde es toll, dass die Staffel dieses Mal in Deutschland stattfindet, denn das ist eine tolle Werbung für unser Land und wir werden neue Bilder und Orte sehen, die wir vielleicht so noch gar nicht kannten aus Deutschland. Dem neuen Bachelor wünsche ich eine unvergessliche Reise und hoffe, dass auch er sich so fallen lassen kann und sich so verliebt, wie ich damals und es ein Happy End für ihn gibt."

Und dann richtet er das Wort direkt an Niko: "Jetzt beginnt eine ganz positiv verrückte Zeit für dich! Bleib dir selber treu, folge deinem Herzen und sauge jeden kleinen Moment auf. Diese Zeit ist einmalig und wird dir immer in Erinnerung bleiben. Ich drücke dir die Daumen." Wie schön!

