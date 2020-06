Bachelor: Ohne Kameras ging es bei Leonie Rosella heiß her

Trotzdem stellt Leonie Rosella nach ihrem Bachelor-Ende klar, dass ohne die Kameras deutlich mehr mit Leonard Freier lief. „Ich wollte ihn einfach nicht vor laufender Kamera küssen, bevor ich nicht genau weiß, woran ich bei ihm bin“, stellt sie gegenüber der Bild klar. "Was jedoch dann hinter der Kamera passiert ist, hat man ja nicht gesehen!“

​Zwar ändert das auch nichts daran, dass auch Leonie Rosella der Meinung ist, dass es zwischen den beiden einfach nicht passte, aber das heißt wohl nicht, dass zwischen ihnen nichts lief.

„Als es dann in Richtung meines Einzeldates, den Homedates und vor allem zu meinem Dreamdate ging, passierte deutlich mehr hinter der Kamera, als man in der Sendung sah. Mir fiel es wirklich schwer, Leonard direkt offen vor den ganzen Kameras zu küssen. Als das Team am Abend unseres Dreamdates dann aber weg war, verbrachten wir die Nacht zusammen und haben uns auch geküsst, was wirklich wunderschön war“, berichtet sie weiter.

Wie viel da nun lief, verschweigt Leonie Rosella zwar, aber eines möchte sie gesagt haben: "Ich bin alles andere als das Mauerblümchen von nebenan."