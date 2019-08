Bachelor in Paradise 2019: Die ersten Kandidaten sind bekannt!

Aufgepasst! Diese Kandidaten sollen sich ab Herbst in der zweiten Staffel "Bachelor in Paradise" auf Liebessuche begeben!

Große Neuigkeiten für alle Bachelor-Fans!

In wenigen Monaten schon fällt auf der Starschuss zur zweiten Saffel " " - und jetzt wurde bekannt, welche prominenten Liebeshungrigen sich erneut in die Rosenjagt stürzen!

Bachelor in Paradise 2019: Das sind die neuen Kuppelshow-Kandidaten

Nachdem RTL bereits bekannt gegeben hatte, dass Bachelor in dieser Saison als Barkeeper und möglicher Kummerkasten für frustirierte Insel-Singles mit dabei ist, verkündete die Bild, welche acht weiteren mit von der Kuppel-Partie sind.

Wie das Blatt verkündet, sollen aus der vergangenen "Bachelor"-Staffel gleich mehrere Damen, die vergeblich um das Herz von kämpften, auf die RTL-Insel ziehen: Die "Miss Norddeutschland 2017 "Christina Grass, zudem Flugbegleiterin und freiwillig-Aussteigerin Jade Britanni, Fan-Liebling Ernestine Palmert und -Bunny Isabell Bernsee.

Zur Überraschung der Fans mischt sich auch in der kommenden Staffel BiP Wiederholungstäterin Carina Spack unter die Flirtwilligen, um beim zweiten Anlauf endlich den Richtigen zu finden.

Außerdem soll auch Samantha Justus, die 2015 mit Bachelor Rosen tauschte, beim "Bachelor in Paradise" antreten.

Auch auf Seiten der Männer kann die kommende Staffel mit einigen Überraschungen aufwarten: So soll Sebastian Mansla, der auf RTL gerade erst von Bachelorette abserviert wurde, sich in Thailand auf Partnersuche begeben und wurde in diesem Zusammenhan bereits am Flughafen gesichtet.