Bachelor in Paradise: Betrugs-Skandal aufgeflogen!

Bei " " flogen mal wieder die Fetzen! Die Neuzugänge Ernestine Palmert und Amelie Sperlich sorgten für frischen Wind im Paradies. Während Ernestine sich mit Andreas Ongemach bei einem Einzeldate vergnügte, sorgte Amelie für Stunk...

Hat Michael Bauer alle belogen?

Als sie Michael Bauer entdeckte, entfuhr ihr nur ein "Ach du Scheiße!". Der Grund für die Reaktion? Die beste Freundin von Amelie ist angeblich mit Michi zusammen. Der bandelt im TV aber gerade mit Natalie Stommel an. Hat er etwa allen etwas vorgemacht? Amelie suchte das Gespräch. "Bist du Single?", fragte sie ihn knallhart. "Ja!", beteuerte Michi. Doch das konnte Amelie nicht so stehen lassen. "Ich zeige dir gerne meinen Gesprächsverlauf mit ihr. Und außerdem: Warum hat sie dann ein Profilbild von euch beiden, wie ihr euch küsst?" Plötzlich platzte Michi der Kragen. "Hör auf damit. Du kommst hier einfach rein und fängst an, so eine Scheiße zu erzählen … das geht dich gar nichts an!"

Rafi Rachek: Offiziell bestätigt! Er ist mit "Prince Charming"-Sam zusammen

Amelie musste das Paradies verlassen

Der Zoff hatte Konsequenzen. In der Nacht der Rosen musste Amelie ihre Koffer packen. "Es ist für mich ein fucking joke! Ein fucking joke! Ich fühle mich hintergangen und verarscht!", schimpfte sie. Ob sie wirklich die Wahrheit mit Michaels Freundin gesagt hat? Das wissen die beiden nur wohl selbst...

Wow! So heiß ist die Ex-Freundin von Ex-"Bachelor" :