Bachelor in Paradise: Diese Kandidaten sind bereits vergeben!

In der Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ dürfen alle Kandidaten noch einmal nach der großen Liebe suchen – einige sind allerdings längst vergeben...

Flirten unter Palmen, kuscheln in lauen Nächten und am Ende mit der großen Liebe in den Sonnenuntergang schippern. Klingt doch wie ein Hauptgewinn. Wenn bei „Bachelor in Paradise“ (ab 9. Mai, 20.15 Uhr, RTL) Ex-Kandidat/innen aus vergangenen „Bachelor“- und „Bachelorette“-Staffeln aufeinandertreffen, sind allerdings nicht alle auf der Suche nach der großen Liebe – denn die haben sie bereits gefunden...

InTouch weiß, dass Rosenkavalier Sebastian Fobe (32) seine Model-Freundin Kati MacHammergale bewusst verschweigt, um Sendeminuten und Fame zu kriegen. Er tönt sogar rum: „Verknallen? Kann ich mich grundsätzlich überall – das Paradies ist ein Beschleuniger.“ Wie seine Freundin das wohl findet? „Für Kati ist das nicht einfach. Aber er hat versprochen, dass er sich auf keine Küsse oder Zärtlichkeiten einlassen wird“, verrät ein Insider InTouch.

Auch Evelyn Burdecki ist schon in festen Händen

Doch nicht nur Kati bricht Sebastian mit seiner Teilnahme bei der Kuppelshow das Herz. Die anderen Mädels auf der Insel haben sich nämlich schon auf den vermeintlichen Single gefreut. „Auf ‚Bachelorette‘-Sebastian hoffe ich sehr im Paradies“, gesteht unter anderem Janika Jäcke, die 2017 beim „Bachelor“ dabei war. Auf eine Rose ihres Traummanns kann sie aber auch diesmal lange warten. Genauso wie die Interessentinnen für Domenico de Cicco (34), der genau wie Sebastian 2017 bei „Die Bachelorette“ mitmachte. Obwohl er groß verkündet: „Ich will einen Menschen fürs Leben finden“, ist er nach InTouch-Informationen bereits in festen Händen: Er liebt Steffi aus Frankfurt.

Bachelor in Paradise: Mega Eklat hinter den Kulissen!

Auf der Insel könnte er sich einfach mit Evelyn Burdecki (28) zusammentun. Denn auch sie war nicht ganz ehrlich bei der Angabe, dass sie noch Single sei. „Sie hat da jemanden. Aber keiner weiß so genau, wie fest das mit ihm ist“, verrät ein Freund. Mehrere Eisen im Feuer zu haben, ist für Evelyn allerdings eine leichte Übung. Schon beim Werben um Bachelor Sebastian Pannek wartete ihr damaliger Freund Serkan zu Hause auf ihre Rückkehr.