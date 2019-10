Reddit this

Bachelor in Paradise: DIESE Rosenlady steigt freiwillig aus!

Überraschender Abgang bei "Bachelor in Paradise"! Eine Rosenlady steigt freiwillig aus...

Drama, Drama, Drama bei " "! In der neuen Folge zweifelt eine der Kandidatinnen an ihrer Teilnahme - und schmeißt freiwillig das Handtuch...

Achtung Spoiler!

In der vergangenen Woche war Julia Prokopy noch völlig hin und her gerissen zwischen Alex Hindersmann und Cornelis Steiner. Zwar verbrachte sie ein romantisches Date mit Alex, doch auch Cornelis war ihr ans Herz gewachsen. "Mein Kopf sagt Cornelis, mein Herz Alex", klagte sie ihr Leid. In der Nacht der Rosen entschied sich Julia schlussendlich für Alex - und Cornelis musste gehen.

"Bachelor in Paradise"-Julia: DIESER Promi ist ihr neuer Freund

Doch in der nächsten Folge plagen Julia schlimme Zweifel. "Ich fühle mich einfach nur beschissen. Ich bin komplett mit der ganzen Situation überfordert. Wenn ich wüsste, woran es liegt, würde ich es ändern", gestand sie. Im Gespräch mit Christina offenbart Julia: "Ich bin heute Morgen aufgewacht und war wieder komplett nicht ich selbst. Ich möchte nicht, dass Alex eine falsche Person kennenlernt. Deswegen sage ich, dass ich lieber nach Hause gehen."

Wenig später verkündet sie den anderen Kandidaten ihre Entscheidung. "Ich kam einfach mit mir selber nicht klar. Deswegen habe ich entschieden, dass ich heute Abend nach Hause gehe", erklärt sie. Wie die anderen darauf reagieren werden? Das erfahrt ihr am Mittwoch um 20:15 Uhr...

