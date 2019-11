"Bachelor in Paradise"-Filip: Jetzt eskaliert der Streit mit Janina Celina!

Bei " " krachte es zwischen Filip Pavlovic und Janina Celine Jahn gewaltig. Die 25-Jährige behauptete, dass sie Filip vor der Show einen Korb gegeben hatte. Laut Filip eine dreiste Lüge. Die beiden stritten sich deswegen sogar so doll, dass Filip freiwillig die Show verließ. Doch das Kriegsbeil ist noch lange nicht begraben…

Filip Pavlovic rastet komplett aus

Nach der Ausstrahlung mischet sich auch Janinas Freundin Janika Jäck ein. Sie beteuerte, dass Janina die Wahrheit sagt. Auf platzte Filip jetzt der Kragen. "Janika, was ist los mit dir? Bist du wirklich so uninteressant, dass du dich so viel mit mir befassen musst?", schimpfte er in seiner Story. "Und Janina Celine, Madame, du bist ja der Meinung, dass alles so gelaufen ist, wie du es dir gedacht hast. Dann hau doch diese ganzen beschissenen Screenshots hoch, die du hast." In der Show drohte sie ihm nämlich, die Beweise zu veröffentlichen.

Rafi Rachek: Ist "Prince Charming"-Kandidat Sam sein neuer Freund?

In Zukunft will Filip nichts mehr mit den beiden Blondinen zu tun haben. "Ihr beide geht mit richtig auf die Nerven, richtig auf die Eier. Ich kann das nicht mehr hören. Ich möchte gar nicht mit euch beiden in Verbindung gebracht werden. " Ob in diesem Streit wirklich schon das letzte Wort gesprochen ist? Wahrscheinlich nicht…

Wow! So heiß ist die Ex-Freundin von Ex-"Bachelor" :