"Bachelor in Paradise": Filip steigt nach Mega-Zoff freiwillig aus!

Im Paradies kehrt einfach keine Ruhe ein! Vergangene Woche stieg nach einer Auseinandersetzung mit seiner Auserwählten Samantha Justus vorzeitig aus. "Fakt ist, dass ich Sam nicht bekomme. Dementsprechend keine andere Frau haben möchte. Das bedeutet, dass ich im Paradies nichts mehr zu suchen habe", erklärte er in der Sendung. Schon eine Woche später geht schon wieder jemand!

Krach zwischen Filip und Janina Celine

In der aktuellen Folge von " " (Mi, 20:15 Uhr, ) kommt es zum Mega-Krach zwischen Filip Pavlovic und Neuzugang Janina Celine Jahn. Denn die beiden haben eine Vorgeschichte. Celine behauptete, dass sie etwas mit Filip hatte. Laut Filip eine Lüge. "Du hast versucht dich über mich ins Gespräch zu bringen, weil du so uninteressant bist. Du gehst von Dating-Show zu Dating-Show. Du bist so unattraktiv, dass dich kein Mann haben möchte. Du bist hässlich und dein Charakter ist auch hässlich", beschimpft Filip sie. Angeblich wartet sogar ein Freund auf Celine zu Hause. "Ich habe keinen Freund. Wie albern ist das? Ich habe keinen Grund rumzulügen. Nur weil du eine Abfuhr kassiert hast. Du rastest nur so aus, weil du im Unrecht bist", schießt sie zurück. Der Streit eskaliert sogar so sehr, dass Filip sein Glas Wasser nach Celine wirft.

Tränen-Drama nach dem Ausstieg

Der Zoff hat Konsequenzen. Am Ende verlässt Filip die Sendung freiwillig. "Ich habe nicht Frauen, sondern auch Typen kennengelernt. Ich habe nicht nur eine Frau gewonnen, sondern jeden einzelnen von euch. Ich liebe euch über alles. Für mich ist das Kapitel Paradise beendet", erklärt er. Plötzlich brechen bei den anderen alle Dämme. "Es ist irgendwo so, als würde einer sterben“, stellt Marco Cerullo traurig fest. So emotional war wohl noch kein Abschied bei "Bachelor in Paradise"!

