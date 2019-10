Reddit this

"Bachelor in Paradise"-Julia: DIESER Promi ist ihr neuer Freund

Im TV sucht Julia Prokopy noch bei "Bachelor in Paradise" ihren Traummann. Anscheinend hat sie denn jetzt aber abseits der Kameras gefunden

In der letzten Folge von " " stand Julia Prokopy zwischen zwei Männern. Eigentlich näherte sie sich Cornelis Steiner an. Doch dann kam Alex Hindersmann ins Paradies - und brachte Julias Gefühlswelt gewaltig durcheinander. "Mein Kopf sagt Cornelis, mein Herz Alex", klagte sie ihr Leid. Am Ende entschied sie sich für Wiederholungstäter Alex. Doch gefunkt hat es dann wohl doch nicht. Denn Julia zeigt sich jetzt mit einem ganz anderen Mann...

Dieser Promi-Mann ist der neue Freund von Julia Prokopy

Niemand Geringeres als Nico Schwanz soll ihr den Kopf verdreht haben. Nico postete kürzlich ein Bild, auf dem er die Hand einer Frau hält - und schrieb dazu: "Der Liebe zu begegnen, ohne sie zu suchen, ist der einzige Weg, sie zu finden." Seine Auserwählt hatte schwarze Nägel mit Glitzersteinchen. Wenig später zeigte sich Julia auf der Halloween-Party von mit exakt den gleichen Nägeln.

Wilde Knutscherei im Hotel

Das ist nicht der einzige Hinweis. Ein Augenzeuge berichtete "Promiflash", dass er das Paar mit einer weiteren Person in einem Kölner Hotel erwischte. "Nico und Julia lachten sehr viel und wirkten vertraut. An der Hotelbar küssten sie sich... Julias Begleitung wusste anscheinend von beiden", so die Quelle. Etwas später sollen sie sich mit innigen Zungenküssen verabschiedet haben. Wenn das nicht eindeutig ist! Mal sehen, wann die beiden ihre Liebe endlich offiziell machen...

