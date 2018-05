Bachelor in Paradise: Mega Eklat hinter den Kulissen!

Na, das kann ja was werden! Wie "Closer" erfuhr, hat es bei der neuen RTL-Kuppelshow „Bachelor in Paradise“ (ab 9. Mai, 20.15 Uhr) hinter den Kulissen ordentlich geknallt.

Was passiert, wenn man liebeshungrige Singles auf einer paradiesischen Insel aufeinander loslässt? Richtig: jede Menge Ärger. Doch was während der Dreharbeiten zu „Bachelor in Paradise“ los war, hatten selbst Reality-TV-erfahrene Produzenten nicht erwartet. Schon beim Abflug nach Thailand gab es erste Promi-Wehwehchen: Nicht alle wollten in der Economy Class anreisen, beschwerten sich umgehend. Und auch vor Ort ging es weiter: Die einen schauten schon mittags zu tief ins Glas, die anderen beschwerten sich über mangelnde Verpflegung. Selbst ein vermeintlicher Photoshop-Fail sorgte für erhitzte Gemüter.

Besonders soll es geknallt haben, als eine Teilnehmerin ihren wertvollen Ring, ein offenbar unverzichtbares Mitbringsel fürs Strand-Dating, nicht mehr wiederfand. Wurde sie etwa bestohlen? Und das Motto „Singles suchen unter Palmen“ scheinen zwei Jungs nicht so recht verstanden zu haben. Sie reisten zwar alleine an, haben daheim aber sehnsüchtigst wartende Freundinnen. Paradiesische Umstände stellt man sich anders vor...

Bachelor in Paradise: Drehstop wegen heftiger Sexszenen

Foto-Panne bei Paul Janke

Also entweder hat „Bachelor“ Paul Janke eine sensationelle Blitz-Diät hingelegt, oder es wurde ordentlich nachgeholfen. Denn diesen Beach-Body wollen die Kandidaten vor Ort nicht zu Gesicht bekommen haben. „Wir mussten mit ungeliebten Kurven leben, Paul hat da ein kleines Extrawürstchen gebraten bekommen. Megaunfair, so was. Als wir die Fotos sahen, haben wir alle gelacht. Aber in der Show wird man ja sehen, wer was drauf hat – in Kilos“, heißt es aus den Reihen der „Bachelor in Paradise“-Kandidaten.

Hunger-Schock bei Carolin Ehrensberger

Vor allem Kandidaten mit Genuss-Gefühl wie Carolin Ehrensberger dürften sich am Set gewundert haben: Denn viel zu beißen gab es für sie nicht. Wollte die Produktion etwa, dass alle Teilnehmer eine gute Figur am Strand abgeben? Oder etwa, dass der Alkohol schneller wirkt? Nach "Closer"-Informationen rebellierten die Insulaner jedenfalls und forderten eine ausreichende Versorgung. Mit Erfolg: Nach mehreren Tagen wurde aufgebessert …

Carina Spack hat ihren Schmuck verloren

Plötzlich war ihr teurer Ring einfach weg! "Closer" weiß: Nach dem Verlust des kostspieligen Schmuckstücks der diesjährigen „Bachelor“-Dritten soll es zu wilden Diskussionen und Vorwürfen gekommen sein. Die Stimmung danach? Angespannt! Jetzt ist er wieder da...

Alkohol-Eklat bei Johannes Haller

Weil die Strand-Bar erst ab 17 Uhr geöffnet war, bunkerte Johannes Haller auf seinem Zimmer Alkohol und verteilte ihn an seine Mitkandidaten. Die Folge: ein Sauf-Gelage!

Liebes-Lüge um Sebastian Fobe

„Ich hoffe, dass eine dabei ist, mit der ich mich gut verstehe“, frohlockte Sebastian Fobe vorab. Auch sein letztjähriger Mitstreiter um das Herz von „Bachelorette“ Jessica Paszka, Domenico de Cicco, versprach: „Wenn es klappt, will ich einen Menschen fürs Leben finden.“ Doch laut "Closer"-Informationen sollen beide diese Frauen in Deutschland bereits gefunden haben und in festen Händen sein. Ob das auch Thema im Paradies war?