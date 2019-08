Bachelor in Paradise: Offiziell bestätigt! Die Kandidaten stehen fest

Im Herbst liegt bei wieder Liebe in der Luft! Bei " " wollen altbekannte "Bachelor"-Gesichter endlich ihr großes Beziehungs-Glück finden. Doch wer ist dieses Jahr dabei?

Das sind die Rosen-Ladys

Für Carina Spack ist es bereits die dritte Chance. 2018 buhlte sie um das Herz von , vergangenes Jahr bandelte sie bei "Bachelor in Paradise" mit Philip Stehler an. Ob sie dieses Mal wohl endlich ihren Mr. Right findet? Konkurrenz könnte ihr Blondine Jade Übach machen. Sie flirtete dieses Jahr schon mit . Genau wie Ernestine Palmert. Mit dem Profibasketballer wollte aber auch bei ihr der Funke nicht überspringen.

Für Stimmung könnte ​Meike Emonts auf der Liebesinsel sorgen. 2018 fiel sie beim "Bachelor" vor allem durch ihre laute, kölsche Art auf. Auch dabei: Schellhaas. Die 24-Jährige wurde von Daniel Völz in der vierten Nacht der Rosen abserviert. Aufmerksame -Zuschauer werden sich vielleicht auch noch an Natalie Stommel erinnern. Sie hatte in der Staffel von 2013 mit einen kurzen Gast-Auftritt.

Das sind die Rosen-Boys

Der erste männliche in der Runde ist Filip Pavlovic. Der Hamburger schaffte es bei sogar ins Halbfinale. Bei "Bachelor in Paradise" könnte es vor allem zwischen ihm und Rafi Rachek krachen. Er sorgte in der Männervilla immer wieder für Zoff. Auch Spaßvogel Sören Altmann kämpfte um das Herz von Nadine, musste jedoch in der dritten Folge die Koffer packen.

Konkurrenz bekommen die die drei Herren von Sebastian Mansla. Der Influencer musste gleich nach dem ersten Treffen mit wieder nach Hause fahren, weil er eine Affäre mit ihrer besten Freundin hatte. Ob er bei "Bachelor in Paradise" wohl mehr Glück hat?

