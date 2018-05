Bachelor in Paradise: OP-Schock für Paul Janke

Paul Janke (36) wird bei RTL in "Machelor in Paradise" bald wieder auf der Suche nach seiner großen Liebe sein. Damit er die dann auch in Gänze betrachten kann, unterzog sich der Ex-Bachelor einer Operation.

Paul Janke: "Ich war quasi blind"

Nur zwei Monate vor seiner Reise nach Thailand ließ er sich seine Augen lasern. Der Grund: Sein extrem schlechtes Sehvermögen. "Ich war quasi blind und es wurde immer schlechter."

Paul Janke ist mega happy

Paul Janke hatte minus fünf Dioptrien - und das bereits seit seiner Jugend. Jetzt ist er überglücklich über den positiven Verlauf der Augen-Operation.

"Es war nur ein kleiner Schnitt und ist top verheilt. Endlich brauche ich keine Kontaktlinsen mehr."