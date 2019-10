Reddit this

Bachelor in Paradise: Schlüpfriger Sex-Skandal! Jetzt kommt alles raus

Ärger im Paradies! In der ersten Folge von "Bachelor in Paradise" kommen pikante Geheimnisse ans Licht...

Am Dienstag werden wieder verteilt! Bei " " suchen ehemalige "Bachelor"- und "Bachelorette"-Kandidaten erneut nach ihrem Liebesglück. Doch in der ersten Folge treffen zwei aufeinander, die sich bereits vor den Dreharbeiten ziemlich nah gekommen sind...

Marco und Meike haben eine Vorgeschichte

Marco Cerullo und Meike Emots hatten vor einiger Zeit eine Affäre. "Wir haben uns kennengelernt über Social Media und haben Kontakt gehabt. 4,5 Wochen. Wir hatten guten Sex. Er war auf jeden Fall nicht scheiße, aber irgendwann kommt ein Moment, in dem man merkt: Das ist halt nichts", klärt Marco auf.

Doch Meike packt noch mehr intime Details aus. "Er wollte mich beim Sex fotografieren. Und hat mir auch angedroht, damit an die Presse zu gehen", behauptet sie. Was dran ist an den Vorwürfen? Und wie die anderen auf die intime Geschichte reagieren? Das erfahrt ihr Dienstagabend um 20:15 Uhr bei ...

