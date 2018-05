Bachelor in Paradise: Was läuft zwischen Paul Janke & Carolin Ehrensberger?

Einst war Paul Janke es, der Rosen an Frauen verteilen durfte, bis seine damalige Traumfrau übrig blieb. Jetzt muss der Ex-Bachelor im neuen RTL-Format "Bachelor in Paradise" selbst darauf hoffen, Rosen zu ergattern. Eine, von der er eine erwarten könnte: Carolin Ehrensberger.

Angelt sich Carolin Ehrensberger jetzt einen anderen Bachelor?

Die Ex-Bachelor-Teilnehmerin versuchte vor einigen Jahren Rosenkavalier Oliver Sanne davon zu überzeugen, ihr die letzte Blume zu übergeben - sie verlor im Finale jedoch gegen Siegerin Liz. Nachdem diese Beziehung jedoch scheiterte, sind die beiden nun wieder gleichzeitig auf Partnersuche.

Der Unterschied: Carolin Ehrensberger scheint es dieses Mal nicht auf ihn, sondern auf Bachelor Paul Janke abgesehen zu haben - und auch er zeigt sich bereits vor der Ausstrahlung der Sendung ganz angetan von ihr.

Ex-Bachelor Paul Janke: Heimliche Liebe

Die "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer haben sich verplappert

Auf Instagram postete die hübsche Blondine ein Foto von sich im Bikini und fragte ihre Anhänger: "Welcher der Männer könnte zu mir passen?" Neben Paul und Oliver nehmen natürlich noch weitere Ex-Bachelor-Teilnehmer am Rosenkrieg teil.

Doch Janke scheint sich seiner Sache sicher: "Paul" kommentiert er Carolins Foto. Dazu schickt er ihr noch ein süßes Rosen-Emoji. Von der blonden Single-Frau bekommt er dafür prompt ein virtuelles Herz zurück. Ups! Da haben sich wohl zwei verplappert...Was läuft denn da zwischen Carolin Ehrensberger und Paul Janke?

Paul Janke hat gerade erst eine Trennung hinter sich

Werden die beiden bei "Bachelor in Paradise" etwa ihr Glück miteinander finden? Zu Oliver scheint es Carolin jedenfalls nicht wieder zurück zuziehen. Und auch ihre Fans könnten sich Carolin und Paul gut als Paar vorstellen. Er gewinnt eindeutig, sein Name wird in den Kommentaren unter dem sexy Bikini-Schnappschuss am häufigsten genannt.

Nachdem Paul erst kürzlich bekannt gab, sich vor acht Monaten von seiner unbekannten Ex, einer zweifachen Mutter, getrennt zu haben und auch Carolin in den vergangenen Jahren offenbar nicht viel Glück in der Liebe hatte, kann man es den beiden nur wünschen.