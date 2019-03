Yeliz Koc und Johannes Haller sind ein Paar - und das ganz offiziell!

Yeliz Koc: "Nach all dieser Zeit können wir nun sagen, dass wir zusammen sind"

Als bereits Knutsch-Fotos der beiden " "-Kandidaten im Netz kursierten, haben sie sich dazu entschieden ihr Versteckspiel endlich zu beenden und ihre Beziehung öffentlich zu machen.

Auf bestätigte das Paar, was ihre Fans bereits ahnten: "Einige von Euch haben ja schon spekuliert was da an den Gerüchten dran ist. @johannes_haller und ich wollten einfach erstmal für uns wissen, ob das alles Bestand hat und ist es wirklich das, was wir wollen. Wir haben abseits der Kameras sehr viel Zeit zusammen verbracht um uns besser kennen zu lernen. Nach all dieser Zeit können wir nun sagen, dass wir zusammen sind", schrieb Yeliz zu einem Foto von sich und ihrem neuen Freund.

Bachelor in Paradise: Das lief im Finale zwischen Philipp Stehler und Carina Spack!

Johannes Haller: "Wir sind überglücklich!"

Johannes Haller trägt auf dem Schnappschuss ein Oberteil mit der Aufschrift Mr. & Mrs. Rose. Und auch er verkündete die Beziehung ganz offiziell im Netz.

"WE JUST FALL IN LOVE. Das sollte eigentlich reichen... Danke für euer Verständnis. Ich hoffe ihr freut euch mit uns, wenn nicht ist es mir auch egal! Wir sind überglücklich!" Ihre Fans wünschen den beiden in den Kommentaren viel Glück und freuen sich nun auf hoffentlich noch viele weitere Pärchen-Pics der beiden!

