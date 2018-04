Bachelor-Samantha: Söhnchen heute süßer als nach der Geburt

Ehrliches Mama-Geständnis von Samantha Justus!

Ende Januar war es soweit: Die ehemalige Bachelor-Kandidatin wurde zum ersten Mal Mutter ihres kleinen Söhnchens Ilja.

Während die hübsche Blondine schon in der RTL-Kuppelshow dafür bekannt war, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, überraschte sie ihre Fans jetzt auch als frischgebackene Mama mit einem ganz unverstellten Geständnis:

Samantha findet ihren kleinen Sohn heute süßer als bei seiner Geburt!

Gegenüber Promiflash erklärte die Blondine:

"Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir gerade gestern die Fotos angeguckt als Ilja frisch geschlüpft ist, also er war natürlich niedlich, um Gottes Willen [...], aber am Anfang sehen die halt so aufgequollen aus. Ich finde das halt nicht immer süß..."

Als ihr Sohnemann der frischgebackenen Mamam zum ersten Mal auf die Brust gelegt wurde, habe der kleine Ilja eher grimmig geguckt:

"Mein Kind ist kaputt, warum guckt er denn so?", erinnert sich Samantha Justus lachend an ihre Zweifel zurück.

Inzwischen sei der kleine Ilja aber mehr als niedlich, wie die Blondine ganz verliebt versichert.