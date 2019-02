Bachelor: Schock-Enthüllung über Kandidatin Eva!

Traumfrau oder Bling-Bling-Bitch? Diese Frage stellt sich Bachelor derzeit völlig zu Recht bei Kandidatin Eva Benetatou. Seit die 26-Jährige von ihrer Beziehung zu einem deutlich älteren und extrem wohlhabenden Mann erzählte, ist der -Junggeselle vorsichtig! „Da muss ich meine Augen noch aufhalten. Das ist irgendwie komisch“, so der 32-Jährige.

Eva liebt das Luxus-Leben

Stimmt, Andrej! Denn die Ex-Stewardess steht auf Luxus und folgt auf nicht nur Labels wie Prada und Gucci, sondern auch älteren Männern mit dickem Portemonnaie. „Beide Partner sollen auf eigenen Beinen stehen, ihr eigenes Geld verdienen und im besten Falle natürlich erfolgreich im Job sein“, versucht Eva im Gespräch mit InTouch abzuschwächen. In der Show betonte sie aber, dass ihr protzige Autos und Dekadenz gefallen: „Düsseldorf ist einfach eine schöne Stadt. Leute fahren rum mit ihren krassen Autos, man trinkt gern einen Espresso auf der Kö.“ Bescheidenheit? Überlässt Eva lieber den anderen.

Bachelor: Schock! SIE fliegt im Halbfinale raus

Haben Andrej und Eva eine Chance?

Nur – was will sie dann von Ex-Basketballer Andrej, der während seiner Bundesliga-Karriere wohl kaum mehr als 50 000 Euro brutto im Jahr verdient hat und von sich selbst einmal sagte, für einen lukrativeren Job im Ausland wäre er „nicht der richtige Typ“? Als williger Sponsor für einen kostspieligen taugt er jedenfalls nicht, so viel ist klar. „Das ist mir ein bisschen zu viel Show“, so Andrej. „Ich muss mich nicht fancy-mäßig auf die Kö setzen und einen Espresso trinken und die Autos vorbeifahren sehen.“ Ob die Anziehung zwischen Andrej und Eva trotzdem weiterhin Bestand hat, bleibt abzuwarten…