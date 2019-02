Bachelor: Schock! SIE fliegt im Halbfinale raus

Die Luft wird immer dünner! In der nächsten "Bachelor"-Folge lädt die drei verbliebenen Damen Jenny, Eva und Vanessa zu den Dreamdates auf Kuba ein. Welchen zwei Damen kommen ins Finale - und dürfen seine Mutter kennenlernen?

So romantisch sind die Dreamdates

Als erstes kutschiert Andrej Kandidatin Eva mit einem Oldtimer durch Havanna. Anschließend gehen die beiden bei einem Tanzkurs auf Tuchfühlung. Doch beim romantischen Dinner am Abend droht die Stimmung zu kippen. Eva beichtet Andrej, dass sie in der Vergangenheit eine Affäre mit einem verheirateten Mann hatte…

Am nächsten Tag steht das Date mit Vanessa an. Obwohl sich die beiden bei einer Katamaran-Tour näherkommen, gibt Andrej zu: "Man entfernt sich über die Tage. Es ist klar, dass das dünne Eis, was da ist, erst einmal wieder gebrochen werden muss." Trotzdem folgt ein romantisches Dinner und Übernachtung. Am nächsten Morgen gibt er sogar zu, dass er immer noch aufgeregt vor jedem Treffen mit Vanessa ist.

Bachelor 2019: Alkohol-Eklat in der Villa!

Kurz danach macht er mit Jenny eine Seilbahntour durch den Dschungel. Beim anschließenden Schwimmen in der Lagune können sie die Finger nicht voneinander lassen. Auch beim Abendessen tauschen Andrej und Jenny immer wieder heiße Küsse aus. Klar, dass die beiden auch die Nacht gemeinsam verbringen.

ACHTUNG SPOILER! Sie bekommt keine Rose

Nach diesen drei aufregenden Tagen muss sich Andrej entscheiden. Nach langem Hin und Her vergibt er seine letzten beiden Rosen an Jenny und Eva. Ausgerechnet Vanessa muss ihre Koffer packen. Damit hätte wohl niemand gerechnet! Schließlich wurde sie als klare Favoritin gehandelt. Doch sie bleibt tapfer: "Das sind Gefühle. Die kann man nicht beschreiben. Das ist doch in Ordnung." Mal sehen, wer am Ende das Herz von Andrej erobern wird...

Das Halbfinale ist ab sofort bei NOW abrufbar.