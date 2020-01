Bachelor Sebastian Preuss: Trauriges Familien-Drama

Unter einer harten Schale steckt bekanntlich oft ein weicher Kern. Da überrascht es kaum, dass sich auch hinter der muskelbepackten Hülle von (29) ein ganz verletzlicher Kerl verbirgt. Zumal er sich damit nahtlos in die Reihe der Bachelors mit schwerer Jugend fügt – ein Schicksal, das offenbar zur Jobbeschreibung gehört. Jedenfalls legte der Neue gleich in der ersten Folge eine traurige Lebensbeichte ab…

Unter Tränen erinnerte er sich an seinen Bruder, der vor sechs Jahren an einer Überdosis des Betäubungsmittels Fentanyl starb. „Es war der schlimmste Moment in meinem Leben“, gestand Sebastian, musste von Emotionen übermannt den Dreh sogar kurz unterbrechen.

Sebastian Preuss hat eine schwere Vergangenheit

Auch er selbst, erzählte er dann weiter, sei früh auf die schiefe Bahn geraten. Während sein Bruder Zuflucht in den Drogen suchte, saß Sebastian ein halbes Jahr wegen Körperverletzung in der JVA. Beide Jungen litten darunter, keinen Kontakt zum Vater zu haben. „Ich habe ihm Briefe geschrieben, aber darauf erhielt ich nie eine Antwort. Das ist verletzend, wenn ein Elternteil nichts von dir wissen möchte.“ Die Mutter zog ihre Söhne alleine groß, war aber kaum zu Hause, weil sie dauernd arbeiten musste. Er selbst würde gern eine eigene Familie gründen, so Sebastian. Moment mal! Klingelt da nicht was beim erfahrenen „Bachelor“-Zuschauer?

Sebastians Schicksal dürfte vielen bekannt vorkommen. Schon seine Vorgänger (33) und (35) erinnerten sich mit viel Gefühl an ihr extrem schlechtes Verhältnis zu ihren Vätern. Ob immer wieder genau solche Typen castet? Schon um den immer wieder aufkommenden Vorwürfen entgegenzuwirken, dass es den Teilnehmern mehr um die öffentliche Aufmerksamkeit gehe als um die Liebe… Und einem Mann, der aus zerrütteten Familienverhältnissen stammt, kauft man nun mal eher ab, dass er wirklich auf der Suche nach etwas Ernstem ist. Wir sind gespannt, wie die Geschichte weitergeht…

