Bachelor: Sex-Eklat beim Gruppendate

Das war jedoch nicht Esthers einziges Geheimnis. "Mein Papa findet das richtig cool. Er ist wie mein bester Freund, musst du wissen. Wir sind super eng und er weiß alles über mich. Also wenn wir jemals Sex hätten, der wüsste das", verriet sie. Niko war die Situation sichtlich unangenehm, doch Esther legte noch mehr nach. "Der würde dich mögen. Weil du die Mischung aus meinem Ex-Freund und meinen Ex-Liebhabern bist. Er hat auch gesagt: 'Esther komm nicht ohne Homedate nach Hause!‘. Also der freut sich schon auf dich." Ob Niko wirklich Bekanntschaft mit ihrem Papa macht? Das wird sich in den nächsten Folgen zeigen...

