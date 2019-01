"Bachelor"-Stefanie: Dreiste Liebes-Lüge aufgeflogen!

Zwischen und Stefanie stimmt die Chemie. Beim gemeinsamen Malen kamen sich die beiden zum ersten Mal näher. Andrej war von ihrem Date sogar so begeistert, dass er ihr schon vor der offiziellen Entscheidung eine Rose überreichte. Doch Vorsicht, Andrej! Diese Dame spielt womöglich ein falsches Spiel...

Bachelor 2019: Mobbing-Drama, nachdem die Kamera aus ist!

Stefanie war Kandidatin bei "Game of Clones"

Denn jetzt kommt raus: Steffi ist nicht zum ersten Mal Kandidatin in einer Dating-Show. Sie ist aktuell in der umstrittenen Sendung "Game of Clones", die gerade auf 2 ausgestrahlt wird, zu sehen. Dort sorgte sie bereits für reichlich Aufmerksamkeit. "Ohne Sex kriege ich schlechte Laune", stellte sie in der Show klar. Gleich in der ersten Folge ging es zwischen ihr und Junggeselle Patrick Hake heiß her. Als die beiden ins Bad verschwanden, waren wenig später ziemlich eindeutige Stöhngeräusche zu hören.

Moment Mal! Sollte Steffi nicht eigentlich gerade in Mexiko bei Andrej sein? RTL teilte via mit: "Dass Steffi im Januar auf doppelter Liebes-Suche im ist, sorgt für Verwirrungen. Da können wir helfen und klären auf: ‚Game of Clones‘ wurde bereits vor einiger Zeit gedreht und wird erst jetzt im TV ausgestrahlt. Steffi hat den Richtigen bisher noch nicht gefunden und träumt davon, ihr Single-Dasein bei ' ' 2019 zu beenden."

Bachelor 2019: Sie ist die Gewinnerin

Fans wittern Liebes-Fake

Viele Fans zweifeln jedoch daran, ob Steffi wirklich im TV nach der großen Liebe sucht. "Wieder so eine, die von Show zu Show tingelt", ätzte ein User. Ein anderer schrieb: "Ich glaube nicht, dass es ihr um Liebe geht, sondern nur um Fame." Ob sie damit Recht haben? Das weiß wohl nur Steffi selbst...