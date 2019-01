Bachelor-Stefanie: Schock für Andrej! Ist sie längst vergeben?

Reddit this

Schock-Nachrichten für den Bachelor: Ist Kandidatin Stefanie eine Liebes-Lügnerin und in Wirklichkeit schon an einen anderen Mann vergeben?

Diese Szenen werden Bachelor (32) ganz sicher nicht gefallen: Statt mit ihm knutscht Rosenanwärterin Stefanie Gebhardt (32) nämlich mit einem anderen Mann im ! Vor ihrer Teilnahme in der Dating-Show hat die Düsseldorferin auch schon in dem Kuppel-Format „Game of Clones“ (Ausstrahlung: 31. Januar, 20.15 Uhr, II) mitgemacht und dort ganz offensichtlich nichts anbrennen lassen.

In der Sendung darf ein Single-Mann (auch „Picker“ genannt) zwischen sechs Ladys, die alle extrem ähnlich aussehen, seine Traumfrau auswählen – in diesem Fall hatte Personal Trainer Patrick Hake (31) die Qual der Wahl. Und Stefanie hatte es ihm wohl besonders angetan...

Hat Bachelor-Stefanie einen Freund?

Kein Wunder: Sie ließ keine Chance aus, Patricks Herz zu erobern, und landete schließlich sogar mit ihm im Bett – heiße Knutscherei inklusive! „Sex ist mir sehr wichtig!“, betonte Stefanie und blieb eine ganze Nacht mit dem Fitness-Guru in der Kiste.

Ob die Fummelei auch nach der Show weiterging? Gut möglich! Falls ja, könnte sich die Beziehung zu Patrick sogar mit Stefanies Flirt-Einsatz bei „ “ überschnitten haben – es liegen nur wenige Monate zwischen den Dreharbeiten! Andrej wäre sicherlich alles andere als erfreut von ihrem falschem Liebes-Spielchen, schließlich betonte er in den letzten Folgen immer wieder: „Ich habe ernste Absichten!“ Und Stefanie hat sein Herz längst erobert – die zwei verbrachten ein romantisches Einzeldate miteinander. Hoffentlich wird sie es ihm jetzt nicht genauso schnell wieder brechen...