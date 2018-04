Bachelor-Trennung: Jan Kralitschka ist wieder Single!

Nun also doch: Jan Kralitschka (41) hat sich von seiner On/Off-Freundin Ann-Kristin getrennt. „Ich bin seit über einem Jahr Single“, verrät der ehemalige TV-Bachelor im exklusiven "Closer"-Interview...

Er hat einfach kein Glück in der Liebe. Vor fünf Jahren suchte Jan Kralitschka in der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ seine Traumfrau. Doch mit seiner damaligen Siegerin Alissa Harouat (30) wollte es einfach nicht klappen. Dafür kehrte Jan kurz nach der Sendung wieder zu seiner Ex-Freundin Ann-Kristin Brücker zurück. Mit ihr hat er auch die gemeinsame Tochter Luca Marie (8).

Was bisher niemand wusste: Auch von Ann-Kristin lebt der studierte Anwalt mittlerweile wieder getrennt. Doch die Hoffnung auf eine Partnerin gibt der 41-Jährige nicht auf. Im Gegenteil: Er parshipt jetzt. Und verbindet das Private mit dem Beruflichen. „Parship hat mich als Model gebucht. Ich habe aber auch selbst einen Account und finde das Konzept gut“, so Jan zu "Closer". „Warum nicht mal die Mittel der modernen Technik nutzen?“

Was der ehemalige TV-Bachelor sich erhofft: „Generell ist mir das Aussehen nicht so wichtig, sie sollte aber unbedingt auch Kinder mögen.“ Er selbst hat neben seiner Tochter noch einen 20-jährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. „Klar, mit Kindern ist der Rucksack ein bisschen mehr gefüllt. Andererseits zeugt ein Kind doch auch von einer gewissen Verantwortung, und das ist doch was Positives.“