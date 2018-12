Bachelor: Verlobungs-Hammer bei Nik Schröder und Jessica Neufeld

Reddit this

Sie hat Ja gesagt! Nik Schröder und Jessica Neufeld haben sich verlobt!

Nik Schröder und Jessi Neufeld sind verlobt

Bei bestätigt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin jetzt die wundervollen Neuigkeiten. "Mir fehlen die Worte! I said yes! Ich liebe dich so unglaublich, Worte können das alles nicht beschreiben", jubelt die Blondine und zeigt stolz ihren Verlobungsring.

Auch Nik könnte über die Antwort seiner Liebsten nicht glücklicher sein. Er hat den Tag offenbar wochenlang geplant. Im Wintergarten von Jessis Eltern ist er schließlich auf die Knie gegangen. "Danke an euch alle! Wochenlang haben wir gemeinsam diesen Tag geplant, ohne das Jessi was mitbekommt. Alles hat perfekt geklappt und die Überraschung ist gelungen", schwärmt er bei Instagram.

Jessica Neufeld und Nik Schröder: Liebes-Turbo

Die Verlobung von Nik und Jessi kommt für viele Fans sehr überraschend. Erst seit Juni sind die beiden ein Paar. Doch sie scheinen sich ihrer Liebe mehr als sicher zu sein. Jetzt dürfen wir uns auf eine romantische Traumhochzeit freuen.