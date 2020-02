"Bachelor"-Wioleta: Tränen-Eklat beim Dreamdate!

Alles fing so romantisch an! Gestern Abend verbrachten "Bachelor" und Wioleta Psiuk ein romantisches Dreamdate in Mexiko. Die beiden tauschten reichlich Zärtlichkeiten im Pool aus. Doch dann kippte plötzlich die Stimmung...

Wioletas Übernachtungsdate fiel ins Wasser

Sebastian ging es immer schlechter. "Nachdem wir im Wasser waren, ist mir richtig übel geworden. Mir war schon die ganze Zeit schlecht", erklärte der 29-Jährige. "Ich habe es versucht zu unterdrücken." Doch irgendwann ging es einfach nicht mehr. "Wäre es ok, wenn ich dich auf dein Zimmer begleite?", fragte er Wioleta. Für die 28-Jährige eine Katastrophe! Denn damit fiel das Übernachtungsdate aus. Sie konnte ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. "Das macht mich grad richtig fertig, ich habe so lange darauf gewartet."

Wioleta brachte Sebastian Preuss auf die Palme

Am nächsten Morgen ging das Drama weiter. "Es sind einfach zehn Stunden, die mir fehlen", schluchzte Wioletea. Sebastian versuchte, sie zu beruhigen, doch all das half nichts. "Lass uns besser nicht drüber reden, okay. Ich hab jetzt echt keinen Bock", zickte sie ihn an. Klar, dass der Rosenkavalier von dieser Aktion überhaupt nicht begeistert war. "Mir ihre schlechte Laune reinzupressen, war ein bisschen überflüssig."

Doch Wioleta hatte Glück. In der Nacht der Rosen musste nicht sie, sondern Desiree ihre Koffer packen. Ob Wioleta im großen Finale das Ruder nochmal rumreißen kann? Das zeigt sich nächsten Mittwoch um 20:15 Uhr bei ...

