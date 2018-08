Bachelorette 2018: Alkohol-Eklat! Jetzt packt ein Insider aus

Hier eine Dose Bier, da ein Gläschen Wein! Noch nie haben die "Bachelorette"-Kandidaten so viel gebechert wie in diesem Jahr...

Die Bar in der Männerbar ist anscheinend 24 Stunden geöffnet. Das bestätigte jetzt auch Ex-"Bachelor"-Kandidatin Janika Jäcke der Zeitschrift "OK!": "Um alles muss man betteln, aber um Alkohol mit Sicherheit nicht. Der ist immer da."

Dass bei den Kandidaten rund um die Uhr Alkohol fließt, ist der Produktionsfirma nur recht. "Wenn zu viel gebechert wird, kommt es halt auch zu Diskrepanzen. Als Zuschauer will man Unterhaltung geboten bekommen, mit Alkohol funktioniert das perfekt", sagte Janika. Viele würden vor der Kamera Dinge machen, die ihnen nüchtern unangenehm wären.

Peinliche Ausrutscher dank Alkohol

Die Erfahrung musste auch Kandidat Brian Dwyes machen. In Folge 2 hatte er so viele Kurze intus, dass er sich nur schwer die Sirtaki-Schrittfolge merken konnte. Später entschuldigte er sich bei seinen Fans auf : "Und was ich euch noch sagen wollte ist, dass ich kein Alkoholiker bin, auch wenn man mich ab und zu mal am Glas sieht."

Auch in der letzten Folge war wieder reichlich Alkohol im Spiel. Als Chris Kunkel und Stefan Gritzka nicht zum Date eingeladen wurden, bauten sie sich einfach eine Pyramide aus leeren Bierdosen. Irgendjemand muss diese ja auch leer getrunken haben...

Was "Bachelorette" wohl zu den Alkohol-Eskapaden sagt?