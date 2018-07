Bachelorette 2018: Ausstiegs-Drama um Arzt Manuel

Schon in der ersten Folge musste sich "Bachelorettte" von drei Kandidaten wieder verabschieden. Heute Abend stehen die ersten Dates an, um sich endlich etwas besser kennenzulernen. Doch einer der Männer hat offensichtlich keine Lust mehr auf Nadine...

Bachelorette 2018: Mega-Zoff zwischen Rafi und Filip

Manuel macht eine überraschende Ankündigung

Ein Vorschau-Trailer für die neue Folge verrät, dass Arzt Manuel Dichtl die Koffer packen will. Am zweiten Abend in der Männervilla macht er ein überraschendes Geständnis: "Ich habe geplant, dass ich eigentlich abreise." Wird er seine Ankündigung wirklich in die Tat umsetzten - und die Kuppelshow freiwillig verlassen?

Eigentlich wollte der 38-Jährige, der seit 2017 Single ist, doch endlich seine Traumfrau finden. Vor sechs Jahren hat er seinen Doktortitel erlangt - und arbeitet seitdem als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Für die Zukunft hat er allerdings andere Pläne: Er möchte in Zukunft Hyaluronsäure- und Botox-Behandlungen anbieten. "Ich habe ein Auge für Schönes", sagt er selbstbewusst.

Körbe sind keine Seltenheit

Nadine wäre nicht die Erste, die von einem Kandidaten abserviert wird. Letztes Jahr kassierte Jessica Paszka gleich zwei Körbe von Mediziner Manuel und Augenoptiker René in der dritten Nacht der Rosen. Bei warf in der fünften Woche ein Rosenanwärter das Handtuch.

Ob Manuel der nächste Aussteiger wird? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei ...