Augen auf bei der Männerwahl, liebe Bachelorette! Nicht jeder deiner Jungs sucht die große Liebe …

Nadine Klein: Bittere Klatsche für die Bachelorette 2018

Bachelorette 2018: Wird Maxim Nadine Klein das Herz brechen?

Er stellte sich als Ingenieur vor, der nebenbei als Model die Laufstege der Welt erobert. Sport ist sein Hobby, lesen kann und tut er natürlich auch gerne, und wichtig ist ihm bei einer Frau nicht nur ein „wohlgeformter Popo“, sondern allen voran ein „tolles Lächeln“ … Traumtyp-Alarm bei „ “! Kandidat Maxim klingt zu gut, um wahr zu sein: charmant, smart, sexy UND auf der Suche nach der großen Liebe … Da guckt auch Bachelorette Nadine Klein (32) ganz verzückt über ihren Rosenstrauß hinweg und schmachtet: „Maxim hat optisch viel zu bieten. Aber wie der Charakter ist, das gilt es noch rauszufinden.“

Klar beteuert Gentleman Maxim sofort: „Ich weiß, was ich will. Jetzt fehlt nur noch die Bachelorette.“ Nur wie ernst ist es ihm wirklich? InTouch liegen exklusive Fotos vor, die an Maxims ehrlichen Absichten gegenüber Nadine zweifeln lassen.

Bachelorette-Maxim Sachraj: Hier turtelt er mit einer anderen Frau!

Bachelorette 2018: Spielt Maxim ein falsches Spiel?

Vor Kurzem ließ sich der Wahl-Hamburger mit weißrussischen Wurzeln stolz mit einer Rose shooten, an seiner Seite: Ex-„Bachelorette“-Kandidat Sebastian Fobe (32). Besser bekannt als Rosenbruder bei „ “ und erfolgreicher Selbstdarsteller. Nachdem der Fitness-Coach im letzten Jahr als Viertplatzierter bei rausgeflogen ist, macht er jetzt sein eigenes Ding: Er gibt Interviews, geht auf Events und wurde selbst zum B-Promi. Seine wichtigste Lektion: sich perfekt in Szene setzen. Mittlerweile kann Sebastian von seinen öffentlichen Auftritten und den -Engagements gut leben – Maxim nun auch bald! Denn Kumpel Sebastian kann ihm Nachhilfestunden im Promi-Einmaleins geben. Somit wäre Nadine nur die erste Hürde, um einem breiten Publikum bekannt zu werden, und nicht mehr als ein „Karriere“-Booster. Große Gefühle, wahre Liebe? Wohl eher viel Ruhm, ordentlich Cash. Sebastian versucht, gegenüber InTouch seinen Rosenkumpel in Schutz zu nehmen: „Maxim und ich kennen uns schon etwas länger und sind gute Kumpels. Klar gibt man sich dann mal Tipps, aber ich schreibe ihm sicher nichts vor. Er ist ein freier Mensch, da braucht Nadine keine Bedenken haben.“ Um Maxims ehrliche Absichten macht er sich keine Sorgen und versichert: „Er ist nicht einer von diesen aufgesetzten Kandidaten, eher ein echter Gentleman.“

Bachelorette-Maxim Sachraj: Er ist jetzt schon der Gewinner!

Trotzdem! Ein bitterer Beigeschmack bleibt, vor allem mit den neuesten Infos: Maxim sollte nämlich schon in der letzten Staffel dabei sein, in der auch Sebastian seinen großen Durchbruch hatte. Doch der 29-Jährige hatte angeblich berufliche Verpflichtungen in Lissabon und musste seine Teilnahme um ein Jahr verschieben. Oder war es vielleicht eher so, dass die beiden Freunde nicht in der Staffel um dieselbe Frau balzen wollten? Unklar! Fest steht aber, dass es einige offene Fragen gibt, auf die sicher auch Nadine MAXIMal schnell ein paar Antworten hätte …