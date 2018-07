Bachelorette 2018: Mega Skandal! Gewinner bereits enthüllt!

Endlich geht’s wieder los: sucht wieder einen Partner. Dieses Mal muss sich die hübsche Nadine Klein (32) zwischen 20 Männern entscheiden. Aber die fünfte Staffel der beliebten Kuppel-Sendung wird von einem Skandal überschattet! Steht der Sieger etwa schon fest?

Einer der Kandidaten ist Dennis Zrener (25) aus Rastatt. Gegenüber einer Mitarbeiterin von "Schöne Woche" erwähnte der Tourismus-Kaufmann, dass er vor Kurzem „mit meiner Freundin auf Mallorca“ gewesen ist. Moment mal - Freundin?!

Ist Dennis der Bachelorette-Gewinner?

Normalerweise bewerben sich nur Single-Jungs bei der Show. Sind er und Nadine also im Laufe der Sendung ein Paar geworden? Die "Bachelorette" wurde schließlich bereits vor einigen Monaten aufgezeichnet, das Ende wird geheim gehalten. Für alle Beteiligten gibt es eine strenge Schweigeklausel, auch die Bachelorette selbst sowie der Gewinner dürften nicht verraten, ob sie noch ein Paar sind oder nicht.

Es wäre nicht das erste Mal, dass sich das -Traumpaar nach dem Finale heimlich trifft oder gar verreist. Schließlich müssen sie ihre Beziehung vor der Ausstrahlung der letzten Folge geheimhalten - ein Liebes-Urlaub auf Mallorca wäre da also perfekt, um sich unbeobachtet in Ruhe besser kennenzulernen.

Gibt es wirklich ein Bachelorette-Liebespaar?

Hat sich Dennis vor lauter Liebes-Glück also verplappert? Oder hat er nach dem Dreh bereits eine neue Frau kennengelernt, die er jetzt "seine Freundin" nennt? Darüber kann bislang nur spekuliert werden. Fest steht, dass es bis zum Bachelorette-Finale noch ein ziemliches Liebes-Chaos geben wird. verriet im ersten Trailer zur Sendung bereits, dass sie gerne - und oft - küssen möchte. Offenbar kommt sie also gleich mehreren Kandidaten ziemlich nah. Ob am Ende wirklich Tourismuskaufmann Dennis die letzte Rose bekommt? Um das zu erwarten, müssen die Fans wohl das große Finale am 5. September abwarten...

