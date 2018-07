Bachelorette 2018: Mega-Zoff zwischen Rafi und Filip

Heute Abend kämpfen die verbliebenen Kandidaten wieder um eine Rose von "Bachelorette" . 17 Männer und eine Frau? Klar, dass das nicht lange gutgehen kann. In der zweiten Folge kommt es zum Mega-Zoff zwischen Rafi und Filip.

Rafi mischt sich ins Gespräch ein

Eigentlich beginnt der Morgen in der Villa ganz harmlos. Als die Männer in Ruhe frühstücken, bringt Manuel Dichtl ein Thema zur Sprache, dass ihm offensichtlich am Herzen liegt: Er fühlt sich von Nadine nicht beachtet. "Um mein Herz zu entflammen, brauche ich ein deutliches Zeichen", sagt der Arzt aus Passau. Die meisten Männer haben wenig Verständnis für sein Problem - außer Filip Pavlovic. "Wenn sie will, dass wir um sie kämpfen, muss auch von ihr mehr kommen. Wenn sie sich keine Mühe gibt, werden wir auch keinen Bock mehr haben", findet er. Plötzlich mischt sich auch Rafi Rachek ein. Für Filip ein Unding: "Du mischst dich einfach in unser Gespräch ein. Du hast doch unser Gespräch gar nicht mitbekommen!" Er geht sogar noch weiter: "Du nervst gerade. Mit dir will keiner reden. Da ist die Tür, geh vorbei." Rafi ist schockiert, dass so mit ihm geredet wird: "Du bist agressiv und respektlos!"

"Du gehst mir richtig auf die Eier!"

Ist Rafi etwa eifersüchtig? Schließlich hat Filip das erste Einzeldate abgestaubt. Gemeinsam mit Nadine wird er einen romantischen Tag auf einem Segelboot verbringen. Als er davor jedoch großkotzig in der Villa erzählt, dass er auf jeden Fall die Nacht mit ihr verbringt, kommt es zum Eklat. "Du gehst mir richtig auf die Eier. So wirst du nie ein Date mit ihr kriegen!", schreit Filip seinen Konkurrenten an. Ob sich die beiden Streithähne wieder vertragen werden - und wer nach der nächsten Nacht der Rosen seine Koffer packen muss, wird sich wohl erst heute Abend zeigen. " " läuft ab 20:15 Uhr bei .