Sie will endlich die große Liebe finden. Nadine Klein wird als Bachelorette 2018 fleißig Rosen verteilen. Sie kann zwischen 20 Männern aussuchen, welcher ihr am besten gefällt. Eigentlich ein Grund zur Freude. Doch noch vor der ersten Sendung muss sie diese erschütternden Neuigkeiten verkraften!

Nadine Klein: Überraschende Enthüllung über ihren Ex-Freund

Nadine Klein: Die Bachelorette 2018 kommt nicht gut an!

Noch bevor die erste Sendung überhaupt bei ausgestrahlt wurde, gehen die Fans auf die Barrikaden. Der Sender hat bei einen Trailer gepostet, der für viel Aufsehen sorgt. kommt nämlich gar nicht gut bei den Zuschauern an!

"Total unnatürliches, arrogantes Auftreten, schon die Art, wie sie redet....So einstudiert und gestellt...Ohne jegliche Emotionen und richtig langweilig...", "Wie die spricht! Ich glaub die Staffel kann ich mir nicht geben" oder "Ich schaue zum 1. Mal nicht, denn sie kommt mir total künstlich rüber, sorry", schreiben sie wütend in den Kommentaren.

Bachelorette Nadine Klein: Das sind ihre heißesten Kerle!

Nadine Klein war schon beim Bachelor sehr selbstbewusst

Schon bei ihrer Teilnahme beim Bachelor strotzte die 32-Jährige nur so vor Selbstbewusst sein. Bei ihrem ersten Treffen auf den Rosenkavalier erklärte sie frech: "Wir können direkt reingehen, da kommt nix besseres mehr würde ich sagen!" Das war irgendwann offenbar sogar zu viel. In der fünften Nacht der Rosen musste die Wahl-Berlinerin ihre Koffer packen. Ihre Meinung dazu: "Ich glaube ich bin zu selbstbewusst und zu selbstsicher, das was er angeblich sucht, dann aber anscheinen doch nicht so ganz!"

Jetzt kann sie auch viele Fans nicht überzeugen. Ob sie bei den Männern der Bachelorette 2018 besser ankommt? Man darf gespannt sein!