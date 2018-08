Bachelorette 2018: Nadine Klein hat den falschen Sieger gekürt!

Reddit this

Das Bachelorette-Finale rückt immer näher – und offenbar stehen die Finalisten schon fest! Nadine Klein (32) wird sich am 29. August wohl zwischen Alexander (29) und Maxim (29) entscheiden. Ausgerechnet! Bekommt etwa der Falsche die letzte Rose?

Vor allem Maxim scheint gute Chancen auf den Sieg zu haben. „Er ist ein bildhübscher Mann, mega charismatisch. Wenn er einem da so gegenübersitzt, einem tief in die Augen blickt …“, säuselt sie. Verliert sie ihr Herz wirklich an den Ingenieur? Auweia! Dann wird es möglicherweise bald gebrochen...

Tappt Nadine Klein in die Liebes-Falle?

Denn wie es heißt, treibt er ein falsches Spiel! Maxim ist nämlich von Beruf auch Model – und könnte nur an der Kuppel-Show teilnehmen, um bekannt zu werden! Dafür ist die Show mit mehreren Millionen Zuschauern natürlich ein tolles Sprungbrett!

Bisher geht sein Plan auf: Hatte er am Anfang der Show um die 10 000 Fans auf , sind es mittlerweile mehr als doppelt so viele. Tendenz: steigend! Ein absoluter Karriere-Kick! Und ein Management hat er auch schon...

Bachelorette 2018 Nadine Klein: Bittere Abrechnung mit den Kandidaten!

Dass sich Nadine vor schwarzen Schafen in Acht nehmen muss, weiß die 32-Jährige. „Es kann definitiv passieren, dass Kandidaten einem was vorspielen“, erzählt sie. „Ich kann da nur nach meinem Gefühl gehen!“

Hoffentlich wird sie davon nicht getäuscht und tappt in die Liebes-Falle...