Bachelorette 2018 Nadine Klein: Hier sprühen die Funken!

NADINE KLEIN (32) - Diese drei Kandidaten haben es der Bachelorette ganz besonders angetan …

Hier sprühen aber die Funken! Drei Kandidaten bringen Bachelorette Nadine Klein (32) in den nächsten Folgen richtig ins Schwitzen. Während sich der Rest der testosterongeladenen Zweibeiner weiter in einem Peinlichkeits-Duell zu messen scheint …

Bachelorette 2018: Enthüllt! Er spielt offenbar ein ganz falsches Spiel mit Nadine Klein!

ER punktet bei Nadine Klein

Hohle Macho-Sprüche und gnadenlose Selbstüberschätzung dominieren in der Männer-Villa. Umso schöner, wenn einer mal von sich sagt: „Ich bin eher der ruhige Typ.“ Damit scheint Kandidat Alex Hindersmann (29) bei Nadine direkt zu punkten. Außerdem wünscht er sich „eine Frau, die Lust hat, eine Familie zu gründen“. Wie passend, dass er ihr auch optisch richtig gut gefällt. Dafür gibt’s bald einen dicken Belohnungs-Schmatzer!

Model Maxim Sachraj (29) berührt mit seinem Familiensinn. „Ich habe zwei kleine Nichten. Die beiden sind einfach putzig, also das ist echtes Glück.“ Gut aussehen tut er auch. Also ran an den Speck!

Nadine Klein knutscht sich durch die Männer

Schließlich hatte die Studentin bereits angekündigt, das Kusstalent der Herren prüfen zu werden. „Wenn ich Interesse an jemandem habe, gehe ich es auch langsam an. Aber in der Show hat man natürlich wenig Zeit allein“, sagte sie vor dem Staffelstart. „Und Küssen sagt nun mal viel aus. Deswegen werde ich die Jungs wohl auch beim ersten Date auf Herz und Nieren prüfen müssen.“ Auch Filip Pavlovic (24) kommt in diesen Genuss. Ob es bei drei Küssen bleibt?