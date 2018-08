Bachelorette 2018: Tränen-Drama nach den Dreamdates!

Reddit this

Heute Abend stehen bei " " endlich die Dreamdates an. Alex Hindersmann, Filip Pavlovic und Daniel Lott sind die letzten drei Kandidaten, die um das Herz von kämpfen dürfen. Doch auf einmal brechen bei Nadine alle Dämme...

Nadine Klein: Bittere Niederlage vor dem Halbfinale!

Schlechte Laune in Holland

Bevor sich die „Bachelorette“ für die Finalisten entscheidet, verspricht sie den drei verbliebenen Rosenanwärtern ein romantisches Einzeldate. Doch erstmal gibt's für die Machos einen Dämpfer. Statt nach Südafrika oder auf die Malediven, geht's für die vier nach Holland. Nach einem Begrüßungsdrink an einer Mühle, werden Holzclogs bemalt. "Da hätte ich mir echt ein bisschen mehr Sonne, Strand und Meer gewünscht", beschwert sich Daniel. Auch Filip findet: "Für mich ist das kein Dreamdate. Ein Dreamdate sollte etwas ausmachen, was man nicht so schnell vergisst."

Beim Abendessen löst Nadine dann das Rätsel auf: Die Einzeldates finden auf den ABC-Inseln statt. Die gehören zwar zu den Niederlanden, liegen aber in der Karibik. Filip reist mit Nadine nach Curaçao, wo sich die beiden von einer 60 Meter hohen Brücke abseilen. Daniel und seine Traumfrau lassen es sich beim Schnorcheln auf Aruba gutgehen. Und Alex darf mit Nadine einen Rundflug über Bonaire genießen.

Die Bachelorette 2018: Riesen-Drama hinter den Kulissen!

Nadine steckt im Gefühlschaos

Doch diese unvergesslichen Erlebnisse machen die Entscheidung für Nadine nicht leichter. "Ich hätte nicht gedacht, dass es so intensiv wird. Drei verschiedene Männer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich muss auf mein Herz hören und auf mein Bauchgefühl vertrauen", sagt sie. Doch trifft sie wirklich die richtige Wahl? Während der Entscheidung bricht sie plötzlich in Tränen aus. „Sie sind eigentlich alle Drei in meinem Herzen."

Wer die letzten Rosen bekommt? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei .