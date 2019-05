Bachelorette 2019: SIE soll dieses Jahr die Rosen verteilen!

Reddit this

Es werden wieder Rosen verteilt! Im startet endlich die neue Staffel von " ". Dieses Jahr soll keine Geringere als Gerda Lewis den Männern die Köpfe verdrehen. Das verriet jetzt ein Insider gegenüber "TAG24".

Gerda Lewis wird die neue "Bachelorette"

Die 26-Jährige ist keine Unbekannte. 2018 nahm sie bei "GNTM" teil - und belegte den 17. Platz. Trotzdem war sie einer der Publikumslieblinge der Staffel. Nach der Show sorgte sie allerdings mehr mit ihrem Privatleben als mit vielen Modeljobs für Schlagzeilen. Vergangenes Jahr hatte sie eine Affäre mit "Bachelor in Paradise"-Kandidat Philipp Steher -während er eigentlich noch mit seiner Auserwählten Pam zusammen war. "Mitte Mai hat ' " angefangen. In der Zeit ist zwischen uns was gelaufen", gab sie gegenüber "Promiflash" zu. Wenig später soll Gerda mit " "-Gewinner Marcellino angebandelt haben. Vielleicht findet sie als "Bachelorette" ja endlich ihren Traummann...

Angelina Heger fand ihren Traummann ohne Kuppelshow

Ursprünglich sollte Angelina Heger dieses Jahr die Rosen verteilen. Doch die ist mittlerweile schon wieder weg vom Single-Markt. Seit ein paar Wochen turtelt sie mit Ex-"Bachelor" . Die beiden sind gerade gemeinsam in den Liebesurlaub nach Mauritius geflogen. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung aber noch nicht.