Bachelorette 2019: Wird es wirklich Angelina Heger?

soll 2019 werden. Das berichtet "Bild". Allerdings stehen noch weitere potenzielle Rosenverteilerinnen in den Startlöchern. Wird also wirklich auf die 27-Jährige setzen?

Single ist sie zumindest offiziell. Erst im Januar kam heraus, dass sie sich nach einem Jahr von Fußballer Adam Szalai getrennt haben soll. Auch wenn sie InTouch-Insidern bereits wieder mit einem anderen Fußballer gesehen wurde, ist von einer neuen Beziehung nichts bekannt. Damit wäre der Weg zur Bachelorette also eigentlich frei.

Setzt Angelina Heger als Bachelorette durch?

Doch für den Job gibt es harte Konkurrenz! Weil es mit (32) leider nicht geklappt hat, würden die Ex-Kandidatinnen Ernestine Palmert (26), Jade Britani Übach (24) und Vanessa Prinz (26) jetzt gerne selbst auf -Suche nach Mister Right gehen, wie InTouch weiß. Doch wer darf demnächst wirklich die Rosen verteilen? „Ich darf leider noch nichts verraten“, heizt „Bachelor“-Drittplatzierte Vanessa die Spekulationen um ihre Teilnahme an der nächsten Kuppelshow an.

Aber können sie sich wirklich gegen Angelina Heger durchsetzen? Sie hatte schließlich schon öffentlichkeitswirksame Liebschaften mit und und ist damit vielen Zuschauern bekannt. Außerdem nahm sie an Shows wie "Das Sommerhaus der " und " " teil und sammelte so Erfahrung vor der Kamera. Ob sie wirklich die neue Bachelorette sein wird, wird RTL sicher in den nächsten Wochen bekanntgeben.