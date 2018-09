Bachelorette Alex: Dieses Foto ist eindeutig! Er ist der Gewinner!

Dieses Foto lässt keine Zweifel mehr offen! Mittwochabend geht in die letzte Liebes-Runde. hat dabei zwischen Alex und Daniel die Qual der Wahl, um den richtigen Mann fürs Leben zu finden. Doch nun die Überraschung! Ein jetzt aufgetauchtes Foto könnte bereits die Liebes-Antwort liefern...

Bachelorette 2018: Nadine Klein hat den falschen Sieger gekürt!

Nadine Klein & Alex: Süßes Pärchen-Bild

Das Nadine besonders auf Alex ein Auge geworfen hat, war bereits in den letzten Shows ersichtlich. Immer wieder waren die beiden dabei zu sehen, wie sie heiße Blicke und vieles mehr miteinander austauschten. Hat Daniel da überhaupt noch eine Chance? Bis Mittwoch hat Nadine noch Zeit, um sich final zu entscheiden. Doch muss sie das überhaupt noch? Ein Foto der Bachelorette und Alex könnte jetzt die Antwort liefern. Der Grund: Nadine und Alex zeigen sich so vertraut, wie ein frisch verliebtes Paar...

Nadine Klein & Alex auf Wolke sieben

In seinem " "-Account teilt Alex nun einen Schnappschuss mit seinen Fans, der eine klare Liebes-Antwort liefert. Alex ist darauf mit Nadine zu sehen, wie er liebevoll seinen Arm um sie legt. Dazu kommentiert er: " (...) Kaum zu glauben, aber jetzt steht schon das Finale vor der Tür. Ich hatte ein sehr schönes Dreamdate mit Nadine. Für mich das zweite nach dem Sissi-Einzeldate. Beide werde ich nie vergessen, Danke dafür!!! Am liebsten wäre ich nach diesem Date direkt mit ihr nach Hause geflogen. Die Zeit auf Bonaire hat mir nochmal mehr gezeigt, dass es richtig war den Weg so weit zu gehen. (...)" Eindeutigere Worte hätte er wohl nicht wählen können. Ob sich Nadine am Mittwoche jedoch final für ihn entscheiden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...