Bachelorette-Alex Hindersmann: Krasse Veränderung!

Süßes Lächeln, schicker Anzug und blonde Föhnfrisur - Alex Hindersmann hat nicht nur Bachelorette gehörig den Kopf verdreht. Mittlerweile folgen ihm über 23.000 Fans auf . Seit der ersten Folge gilt er als einer der Favoriten. Doch jetzt sind Fotos aufgetaucht, die ihn ganz schön verändert zeigen...

Alex ist kaum wiederzuerkennen

Auf seinem Instagram-Account präsentierte er sich kürzlich noch mit Wuschelfrisur und Vollbart. Fast hätten wir den Charmbolzen gar nicht erkannt! Unter dem Bild schrieb er: "Ich entschuldige mich jetzt schon mal bei allen, die mich die nächsten Wochen noch so ertragen mussten." Anscheinend hatte sich der Rosenanwärter nach einer Operation ganz schön gehen lassen. Bei den Fans kommt der natürliche Look trotzdem super an. "Süßer Wuschelkopf" und "Du bist echt sweet", finden sie.

Wird Alex Nadines Herz erobern?

Und auch mit Bachelorette Nadine Klein läuft es für Alex momentan richtig gut. Der 29-Järhige hat nicht nur ein Einzeldate ergattert, sondern darf Nadine auch den ersten Kuss der Staffel geben. "Das hatte Schmetterlingspotenzial", schwärmt sie nach dem Treffen. Wird Alex etwa die letzte Rose bekommen? Möglich. Denn der Fitnesstrainer kann nicht nur mit Aussehen, sondern auch mit Charakter punkten. Treue und Verlässlichkeit sind Alex in einer Beziehung das Allerwichtigste. Er sucht keine flüchtigen Bekanntschaften, sondern die große Liebe. "One Night Stands sind überhaupt nichts für mich", sagt er. "Man kriegt genug Angebote, aber ich bin überhaupt nicht so."